Chor des Gymnasiums Oberaargau überzeugt mit Emotionen und Tiefe

Tief beseelt

Aber das Hörerlebnis in der reformierten Kirche Herzogenbuchsee legte frei, wie intensiv Rossini seine melodiösen Einfälle beseelte und wie er im Orchester auch Düsternis, besonders aus den Bläsern, aufbrechen lässt, die er freilich immer wieder in ein helles Spektrum verklärt. Das kammermusikalisch besetzte Orchester ad hoc, bestehend aus einem Streichquintett, Flöte, Klarinette, Oboe, Horn, Fagott und Pauk, vermittelte dieses bewegte Klangbild farblich dynamisch und präzis. Und das vollendete sich in einer intensiv gestalteten vokalen Ausprägung zu inniger Einheit.

Vorbildliche Homogenität

Da war der Chor, der sich das Werk ganz zu eigen gemacht hatte – junge, ausgezeichnet kultivierte Stimmen in vorbildlicher Homogenität und beglückender Reinheit, die die dynamischen Zeichen des Leiters in allen Lagen souverän umsetzten und dennoch den vier Gesangssolisten einen idealen Entfaltungsraum offenliessen.

Von dunkel bis hell

Welch bedeutsame Aussage Rossini in die vier Soloparts legt, trat in dieser Aufführung lebendig hervor: Bereits im Eingang vereint er sie mit dem Chor und dem Orchester, und ebenso nimmt er hier sämtliche Gefühlsregungen von dunkler Dramatik über Schmerz bis zu heiterer Gelöstheit vorweg.

In diesen melodiösen Modulationen überzeugten die vier Solisten mit intensiver Gestaltung: Gross entfaltete Eliane Haas ihre Sopranstimme. Weich und warm blühte der Mezzosopran Susanne Pucheggers auf, während Daniel Bösiger mit leuchtkräftigem Tenor gefiel. Christian Marthaler (Bass) fasste in seinem Rezitativ die darin enthaltenen Elemente des gregorianischen Chorals markant zusammen.

Die Aufführung in der reformierten Kirche Herzogenbuchsee fand mit der grossen Amen-Fuge einen triumphalen Höhepunkt.