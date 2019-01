Es gibt Köpfe, die sind unverrückbar mit einem Ort verknüpft: die Verkäuferin im Blumenladen oder der Bäckerei, der Busfahrer auf der täglichen Pendlerstrecke und der Wirt in der Stammbeiz. Patrick Dennler ist in der Stadt ein solcher Kopf – und dabei ist er noch nicht einmal Langenthaler. Doch zumindest in der Eishalle in Schoren kennen alle den Aarwanger, der seit Jahr und Tag hinter dem Tor steht, um seinen SCL anzufeuern.