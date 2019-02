Es war ein bedeutendes Geschäft, das an der ausserordentlichen Burgergemeindeversammlung in Bleienbach traktandiert war. Das Thema Gesamtmelioration, das die Gemeinden Thörigen, Bettenhausen und Bleienbach betrifft, lockte 43 von 118 Stimmberechtigten Burger in die Mehrzweckhalle.