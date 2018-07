Buesu Open Air: Das OK schweigt auch jetzt

«Es bringt doch nichts, noch länger darüber zu reden», sagt Peter Wegmüller. Es sei bereits genug informiert und berichtet worden über das Buesu Open Air und dessen abrupte Absage. «Das wars. Für mich persönlich ist das Thema abgehakt.»

Der Gemeindepräsident und Mitorganisator des Festivals, das Mitte August im Dorf hätte stattfinden sollen, kann seinen Frust nicht verbergen. Ein gelungener Anlass für das Dorf hätte es werden können, bleibt er überzeugt. Aber eben auch: «Man hat das halt einfach nicht gewollt in Busswil.»

Dabei war der Kreis der Kritiker an sich ein überschaubarer, wie Wegmüller bestätigt. Fünf Personen haben sich im Juni an der Gemeindeversammlung geäussert zum geplanten ersten Buesu Open Air. Haben dort vor allem bemängelt, dass das OK um den Gemeindepräsidenten niemanden informiert habe. Ein Teil dieser Kritiker ist zudem beim Statthalter vorstellig geworden, um die Bedenken, was den Natur- und den Tierschutz angeht, zu deponieren.

Bewilligt wurde das Fest auf der Legi trotzdem. Dennoch haben die Organisatoren vor einer guten Woche kurzfristig umdisponiert und den Standort in den Breitacker verlegt. Der Gemeindepräsident zeigte sich letzte ­Woche denn auch zuversichtlich, dass damit nun alles in Ordnung sei. Umso überraschender kam da am Samstag die abrupte Absage, begründet mit «militanten Tier- und Naturschützern», angesichts deren die Sicherheit des Anlasses nicht gewährleistet werden könne.

«Hass gesät»

Was genau vorgefallen ist im Dorf, was unter jener «massivsten Opposition» zu verstehen ist und welche täglichen «Hasstiraden» und beleidigenden E-Mails an den Gemeindepräsidenten das OK schliesslich zur Absage bewegten, will Wegmüller auch heute nicht genauer erläutern. Tatsächlich sei aber «Hass gesät» worden in der nur kurzen Zeit zwischen dem Entscheid, das Fest zu verlegen, und der endgültigen Absage, bekräftigt er. Namen nennt er keine.

«Wenn sich diese Leute angesprochen fühlen, ist das so.»Peter Wegmüller, OK Buesu Open Air

Dass sich insbesondere jene Personen, die beim Statthalter vorstellig geworden sind, durch den Gemeindepräsidenten zu Unrecht in eine militante Ecke gedrängt fühlen, lässt er stehen. «Wenn sich diese Leute angesprochen fühlen, ist das so», sagt Wegmüller. Er wisse, dass sie im Hintergrund gearbeitet hätten.

Der angesägte Hochsitz

Aber rechtfertigt das, von Militanz und einem Sicherheitsrisiko für Festbesucher, Bands und Helfende zu reden? Das OK um den Gemeindepräsidenten findet offenbar: Ja.

Erst vor zwei Jahren ist in Busswil der Hochsitz eines Jägers angesägt worden, ruft Peter Wegmüller in Erinnerung. Im Dorf wurde damals gemutmasst, dass es sich um Jagdgegner aus der ­Gegend handeln müsse. Ob dem tatsächlich so war, ist allerdings bis heute nicht geklärt. «Die Täterschaft ist nach wie vor unbekannt», hiess es am Dienstag bei der Berner Kantonspolizei.

35 Tickets verkauft

So oder so: Für die Organisatoren ist das Buesu Open Air vom Tisch. Zwar werde das OK nicht aufgeben und das Festival zu einem anderen Zeitpunkt doch noch umzusetzen versuchen. «In Busswil wird aber definitiv nichts mehr stattfinden», sagt Wegmüller.

«Wir sind jetzt noch in den Diskussionen mit den Lieferanten und Bands», erklärt er. Letztere hätten sich bisher sehr verständnisvoll gezeigt. 35 Tickets haben die Organisatoren für ihr Festival verkauft gehabt. Diese und alle Sponsorenbeiträge würden nun zurückerstattet, sagt Wegmüller. Ein allfälliges Defizit werde vom OK getragen. (Langenthaler Tagblatt)