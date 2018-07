Brand in leerstehendem Gebäude gelegt

Am Samstag kurz nach 22.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass aus einem unbewohnten Haus an der Bernstrasse in Herzogenbuchsee Rauch dringe. Die Feuerwehr konnte einen Brand im Innern des Hauses lokalisieren und rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mitteilt, gehen die Spezialisten des Branddezernats aktuell von Brandstiftung aus. Die Polizei bittet daher allfällige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Bildmaterial vom Brand zur Verfügung stellen könnten, sich unter der Telefonnummer 031 634 41 11 zu melden. (mb/pkb)