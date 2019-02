Auch Anpassungen des Zonenplans sind vorgesehen: Ein kleines Gebiet an der Klebenstrasse soll von der heutigen eingeschossigen zur zweigeschossigen Wohnzone werden. Ebenfalls mit der Umzonung von zwei Parzellen an der Wittifeldstrasse von der heutigen Zone für öffentliche Nutzung in eine Wohnzone 2 wird eine bessere Ausnützung des Siedlungsgebiets angestrebt. Und bereits überbaute Grundstücke in der Landwirtschaftsszone, die nicht mehr für bäuerliche Zwecke genutzt werden und direkt an die Bauzone grenzen, sollen Letzterer zugewiesen werden.

Wohnen statt bauern

Eine spezielle Bedeutung kommt im Zug der Ortsplanungsrevision dem östlich des Dorfes gelegenen Weiler Rufshausen zu. In diesem historischen Teil der Gemeinde – Schwarzhäusern hiess bis in die frühe Neuzeit Rufshausen – hat sich in den letzten Jahren vermehrt die Tendenz in Richtung einer Wohnsiedlung entwickelt.

Heute dem Landwirtschaftsgebiet zugeordnet, sollen sieben ganzjährig bewohnte, nicht landwirtschaftlich genutzte Hauptbauten in Rufshausen deshalb nun der Weilerzone zugeordnet werden. Als beschränkte Bauzone ermöglicht diese eine grosszügigere Nutzung der bestehenden Gebäude durch Aus- und Umbauten, einen Wiederaufbau oder Zweckänderungen. Damit könne dem Rückgang der bäuerlichen Bewirtschaftung Rechnung getragen werden, sagt der Gemeindepräsident.

Bis zum 5. März läuft die Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision. Anfang Woche haben die Planer anlässlich eines Infoabends aus erster Hand über die vorgesehenen Veränderungen informiert. Nur etwa 16 Personen seien der Einladung gefolgt, sagt Lucas Burkhard. Wobei es weder zu Diskussionen noch zu ablehnenden Äusserungen gekommen sei.

Die Unterlagen zur Ortsplanung liegen bis zum 5. März in der Gemeindeverwaltung zur Mitwirkung auf und sind auf der Website der Gemeinde abrufbar.