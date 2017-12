Berken hängt erneut alle ab

Zu früh gejubelt: Als sich am 13. Dezember in Bettenhausen 102 Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung einfanden, mutmasste Gemeindepräsident Urs Zumstein, das dürfte im Oberaargau Rekord sein. Immerhin 19,7 Prozent aller Stimmberechtigten machten damals von ihrem Wahlrecht Gebrauch, konnten sie doch aus zwei Kandidaturen die Nachfolge von Gemeinderätin Claudia Kiener regeln.

Inzwischen haben alle Gemeinden im Oberaargau ihre Versammlungen abgehalten, und damit lässt sich die Mutmassung von Urs Zumstein überprüfen. Bereits im vierten Jahr erstellt diese Zeitung die Tabelle mit den Stimmbeteiligungen an den ­Gemeindeversammlungen. Und zum siebten Mal heisst der Sieger Berken – und nicht Betten­hausen.

Unerreichbare Hürde

Wenn sich in der kleinsten Gemeinde des Verwaltungskreises wie am 6. Dezember 19 Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung einfinden, sind das stolze 44,2 Prozent — einmal mehr eine unerreichbare Hürde im Oberaargau. Wolfisberg mit 25,4 Prozent und Walliswil bei Niederbipp mit 20 Prozent belegen deutlich distanziert die weiteren Podestplätze. Erst dahinter folgt das vom Gemeindepräsidenten gefeierte Bettenhausen.

Nur einmal konnten sich die Berker nicht als Sieger ausrufen lassen: Bevor sich die Hermiswiler Stimmberechtigten durch die Fusion mit Seeberg aus dem Rennen der Oberaargauer Gemeinden verabschiedeten, verdrängten sie Berken im Dezember 2015 vom obersten Platz auf dem Treppchen: 34 Personen oder 45,9 Prozent liessen sich die Abschiedsparty nicht entgehen.

Ungleich lange Spiesse

Nun kann man Urs Zumstein zugestehen, dass man die Stimmbeteiligung nicht nur in Prozenten messen kann, sondern auch in absoluten Zahlen. Doch da kämpft Bettenhausen mit ungleichen Spiessen, zählt es doch nur gut 500 Einwohner, die an der Gemeindeversammlung teilnehmen können.

Huttwil ist da mit rund 3450 Stimmberechtigten eindeutig im Vorteil — und diesen spielte es für einmal tatsächlich aus: Die 223 Huttwilerinnen und Huttwiler, die zum Referendum über die Baulandabgabe Stellung nehmen wollten, sind nach diesem Massstab tatsächlich Rekord. Und auch hier reicht es Bettenhausen nicht aufs Podest. Oberbipp mit 134 Stimmberechtigten und Wiedlisbach mit 123 können hinter Huttwil auf dieses steigen.

Knapp vor Buchsi

Immerhin können sich die Bettenhauser in der Tatsache sonnen, den grossen Nachbar Herzogenbuchsee um einen Teilnehmer auf Platz fünf verwiesen zu haben. Mit knapp 4800 Stimm­berechtigten ist dieses immerhin die grösste Kommune mit Gemeindeversammlung im Oberaargau – und von diesen bemühte sich nur gerade jeder 50. an die Versammlung.

Die Ergebnisse des Winters 2017 beweisen, wie stark ein einzelnes Geschäft die Stimmbeteiligung beeinflussen kann. Einen präziseren Gradmesser dafür, wie gewissenhaft die Stimm­berechtigten ihrer Pflicht nachkommen, gibt deshalb die hinterste Spalte der Tabelle mit dem Durchschnitt der letzten vier Jahre.

Stammplatz am Tabellenende

Huttwil, mit der Versammlung von diesem Winter im Mittelfeld, fällt damit an den Schluss zurück: 3,3 Prozent. Nur Aarwangen liegt mit 2,5 Prozent noch tiefer. Den Spitzenplatz von Berken jedoch hält auch dem Langfristvergleich stand: Im Durchschnitt besuchen dort 48,8 Prozent die Gemeindeversammlung.

Der eigene Rekord

Ein Blick auf diese Spalte lässt auch die Vermutung aufkommen, der «Rekord» von Bettenhausen könnte selbst dort keiner gewesen sein, denn sein Durchschnittswert ist höher als der Wert aus diesem Winter. In der Tat bringt die vollständige Tabelle im Winter 2014 226 Stimm­berechtigte zutage, die einem gemeinsamen Wasserbauprojekt die Unterstützung versagten.

Das war damals tatsächlich Rekord im Oberaargau – immerhin; allerdings gilt das nur für die absoluten Zahlen. An die 48,8 Prozent von Berken kamen die 41,3 Prozent von Bettenhausen auch damals nicht heran.

(Berner Zeitung)