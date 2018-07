Belegarzt Seiler verlässt das SRO unter Protest

Er habe sich wegen «anhaltender und nicht unwesentlicher Probleme» für diesen Schritt entscheiden müssen: So begründet Roland Seiler die Kündigung seines Belegarztvertrags in einem Schreiben, das vor zwei Wochen an die Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins Oberaargau ging.

Was er mit seiner Erklärung genau meint, will der Langenthaler Facharzt FMH für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (HNO) erst nicht weiter kommentieren.Einen Reim darauf machen kann sich der Präsident des angeschriebenen ärztlichen Vereins nicht. Er sei nicht involviert, sagt Allgemeinmediziner Christoph Ott auf Nachfrage hin.

Daher wisse er auch nicht, worum es gehe. Auch sei der ärztliche Bezirksvereins Oberaargau nicht von dieser Angelegenheit tangiert. Er habe überdies keine Kenntnis von weiteren Konflikten zwischen Ärzteschaft und dem SRO.

«Uneinigkeit in der Betreuung»

Bei der Spital Region Oberaargau beantwortet Finanzchef Rolf Hayoz die Fragen. Er bestätigt, dass Roland Seiler seinen Vertrag als Belegarzt auf Ende Jahr gekündigt hat. Angesprochen auf die Formulierung «anhaltende und nicht unwesentliche Probleme», sagt Hayoz: In der Notfallversorgung sei man sich bezüglich der Patientenbetreuung nicht einig gewesen.

Darüber hinaus verweist er auf Organisatorisches: Als Belegarzt habe sich Seiler an die Einteilung der Operationssäle und Einsatzzeiten halten müssen. Im HNO-Bereich sei die Entwicklung schwierig, was ihn als einzigen Belegarzt in dieser Disziplin treffe: Immer mehr Eingriffe werden heute ambulant durchgeführt. «Als Spital können wir über die Kostengutsprachen da keinen Einfluss nehmen», so Hayoz.

Diese Erklärung will Seiler selbst so nicht stehen lassen: Die «administrativen Hürden» seien zwar ebenfalls Thema, allerdings nicht vordergründig. Hauptsächlich habe er als Belegarzt die Konsequenzen gezogen, weil es um «gesundheitsrelevante, die Patienten betreffende Probleme» gehe.

«Seit einem Jahr versuche ich zu ändern, was zu ändern ist.»Roland Seiler, HNO-Arzt

«Ungelöste Probleme»

Probleme, die letztes Jahr bereits bestanden hätten, die aber noch immer nicht gelöst seien. Mehr ins Detail dazu, was in seinen Augen im Spital nicht funktioniert hat, will der Langenthaler Facharzt im Moment allerdings nicht gehen.

Er habe mit den Zuständigen und der Spitaldirektion mehrfach das Gespräch gesucht, die Probleme seien allerdings nicht behoben worden. «Seit einem Jahr versuche ich zu ändern, was zu ändern ist», sagt Seiler, der als Belegarzt nicht weisungsbefugt ist.

Die Verantwortung in seinem Bereich trage jedoch er – und das entsprechende Risiko wolle er nicht mehr eingehen. Insofern war seine Ankündigung im März, den Vertrag aufzukündigen, «ein letzter Versuch, notwendige Verbesserungen zu erreichen». Nachdem dieser letzte Versuch unbeantwortet geblieben sei, hat Roland Seiler Mitte Juni die angekündigten Konsequenzen gezogen.

Nachfolge wird geregelt

Klar ist: Die SRO AG will einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin anstellen. Die Suche wird laut Hayoz demnächst aufgenommen. Seiler beendet seine Tätigkeit auf Ende dieses Jahres. Er stand während nahezu 25 Jahren in Diensten des Spitals und seiner Patientinnen und Patienten. Seine Praxis an der Ziegelstrasse betreibt er weiterhin. (Langenthaler Tagblatt)