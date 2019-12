Befürworter in der Mehrzahl

Spätestens als die Autos im Byfang neben der Strasse im Grünen parkierten, dürfte auch dem Letzten klargeworden sein, dass der Aufmarsch zur Gemeindeversammlung in Thunstetten gross sein würde. Es war aber nicht, wie Gemeindepräsident Beat Siegrist (SP) spasseshalber vermutete, die Konsultativabstimmung zur Bundesfeier, die so viele Stimmberechtigte angelockt hatte – 192 um genau zu sein (total 2240). Natürlich war die Schulraumplanung der Auslöser gewesen. In der voll besetzten Aula stellte sich einzig die Frage, wer stärker mobilisiert hatte: die Befürworter des nötigen Planungskredits oder die Gegner.