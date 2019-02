Mit «Bund» meint die 79-jährige das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). Dieses legte im Dezember 2016, etwa einen Monat nach der erteilten Bewilligung, eine Baubeschwerde ein. Darin zeigte sich, dass Bund und Kanton die am Umbau anrechenbare Fläche unterschiedlich bemessen haben. Das hängt mit einer unterschiedlichen Auslegung eines Artikels im Raumplanungsgesetz zusammen. Und damit begann das Problem für die Familie Kämpfer.

Auslegungssache

Da der Hof in der Landwirtschaftszone – und damit ausserhalb der Bauzone – steht, gelten für Bauvorhaben strengere Vorschriften. Laut der Gemeinde und dem kantonalen Amt für Gemeinden und Regionen (AGR) war jedoch die Zonenkonformität gegeben. Umso mehr war man offenbar bei der Gemeinde erstaunt, als die Baubeschwerde vom ARE eintraf. In einer Stellungnahme beantragte sie, die Beschwerde sei «vorbehaltlos und vollumfänglich abzulehnen.» Genützt hat es nichts. Es ist eines der zahlreichen Schreiben, die sich mittlerweile bei den Kämpfers stapeln. Im Gerangel zwischen Bund, Kanton und Gemeinde die Übersicht zu bewahren, sei schwierig, sagt Erika Kämpfer.

Etwa 4500 Baugesuche für Vorhaben ausserhalb der Bauzonen gehen jährlich im AGR ein – das sind knapp ein Viertel der total 20'000 Baugesuche im gesamten Kanton Bern. Genaue Zahlen für den Oberaargau gibt es nicht. Auch zu Bauvorhaben mit Komplikation gibt es keine Zahlen. Für Erika Kämpfer ist aber klar: «Wir sind sicher nicht die Einzigen, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben.» Für sie sei insbesondere unverständlich, dass der Bund dem Kanton reinreden könne.

«Unübersichtlich, komplex»

Der Bund ist die übergeordnete Instanz, das steht fest. Dass aber die mehrschichtigen Zuständigkeiten Probleme bergen, ist mittlerweile allgemein anerkannt. So hat das ARE selbst zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes festgehalten, dass das geltende Recht für das Bauen ausserhalb der Bauzonen unübersichtlich und komplex geworden ist. Es biete nur wenig Spielraum dafür, auf spezifische kantonale und regionale Bedürfnisse einzugehen. Deshalb will der Bundesrat das Raumplanungsrecht lockern – damit hätten die Kantone wieder mehr Gestaltungsmacht.

Gemäss Angaben des ARE gibt es schweizweit 590'000 Gebäude ausserhalb der Bauzonen, etwa 190'000 von ihnen enthalten Wohnungen. Ein grosser Teil davon sind alte Bauernhöfe, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Es stellt sich nun die Frage, wie mit denen in Zukunft umgegangen werden soll. Die Familie Kämpfer ist ein typisches Beispiel dieses Strukturwandels: Der Betrieb wurde 2005 eingestellt, Sohn Franz führt seit längerem ein Dachdeckergeschäft in Grenchen. Dass nun ein Umbau an unterschiedlichen Auslegungen scheitert, scheint Ausdruck des komplizierten geltenden Regelwerks zu sein.