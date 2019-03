Bald ist die Küche im «Bedli» warm

Die Küche, sie wird bald erst installiert, respektive der Leichtbau fertiggestellt, in dem sie zusammen mit dem Lagerraum Platz finden soll. Mit der Sanierung geht es vorwärts, das wollte Rufener, Besitzer und früherer Stadtpräsident, an diesem Mittwochnachmittag den anwesenden Medienleuten zeigen.

Der Architekt, die Marketingverantwortliche und auch zwei frische Gesichter sind da: das neue Pächterehepaar. Christa und Urs Burch haben sich nach zehn Jahren im Klostergasthaus Löwen in St. Urban entschieden, ein neues Kapitel in ihrer Kochlaufbahn aufzuschlagen. Seit letztem Sommer standen sie in Kontakt mit Rufener, über Monate und nach mehreren Treffen ist die Gewissheit gereift, den richtigen Schritt zu machen.

Im Februar kam es zum Handschlag. «Das Beizensterben ist eine Tatsache. Wir sind gerne bereit, diesem Trend entgegenzuwirken», sagt Urs Burch. Zudem sei das Wirten als Beruf nicht so schlecht, wie immer alle sagten. Rufener ergänzt: «In der Zeitung lese ich sonst immer nur von schliessenden Restaurants.» Deshalb sei dieses Projekt hier eine gute Sache.

Denkmalpflege redet mit

Im Jahr 1728 wurde das Gasthaus erbaut und gehört somit in Langenthal zu den schützenswerten Gebäuden. Vor drei Jahren kauften Christine und Thomas Rufener die Immobilie, letztes Jahr begannen sie mit der Komplettsanierung. Leicht später als ursprünglich geplant, in den Herbstferien 2019, soll das Restaurant Hirschenbad eröffnen.

Das Konzept sieht eine Gastronomie mit 60 Sitzplätzen in zwei Gaststuben, einem Gewölbekeller, der bis zu 100 Personen fasst, dazu ein Obergeschoss mit drei weiteren Gaststuben, eine Terrasse und einen Pavillon vor. Die Küche: gehobenes gutbürgerliches Niveau.