BKW übernimmt Langenthaler Firma

Gleich drei Unternehmen stossen neu zur BKW-Gruppe hinzu. Neben einem Stadtzürcher Elektroinstallationsunternehmen und einem Elektrotraditionsbetrieb aus dem Baselland ist dies auch die Langenthaler Asag Air System AG mit Sitz am Dennliweg. Das Installations- und Planungsunternehmen verfügt gemäss einer Mitteilung der BKW über mehr als 20 Jahre Erfahrung und hohe Kompetenzen in den Bereichen Lüftung, Klima und Energietechnik. Der Berner Strombetreiber erhält so ein zusätzliches Standbein im Oberaargau mit einem Kundenkreis bis nach Bern, Biel, Luzern und Zürich.