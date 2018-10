Auto streift Velofahrer, verletzt ihn und fährt weiter

Der Velofahrer war am Samstag gegen 22 Uhr in Thörigen unterwegs, als es zur Kollision kam. Er war zuvor von Herzogenbuchsee über die Buchsistrasse in Richtung Thörigen gefahren. Kurz vor der Hausnummer 40 überholte ein Auto den Velofahrer und streifte ihn dabei.

Der Velofahrer stürzte und wurde verletzt. Die Lenkerin oder der Lenker des Autos fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Velofahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Insbesondere die Lenkerin oder der Lenker des Autos wird gebeten, sich zu melden: Telfon 031 634 41 11. (ske/pkb)