Ihr ehemaliger Schulkollege, so hatte die Frau bei der Polizei ausgesagt, habe sie eines frühen Abends mitten in Langenthal auf offener Strasse überfallen, in ein Auto gezerrt, sie mit Gewalt in seine Wohnung verschleppt, sie mit einer Pistole bedroht, ihr damit gegen den Kopf geschlagen und sie mit dem Tod bedroht. Dann habe er Anstalten getroffen, sie sexuell zu missbrauchen. Sie habe sich dagegen gewehrt, worauf ihr Peiniger von ihr abgelassen habe.

Rückzieher vom Rückzieher

Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau sitzt jetzt aber nicht der Mann, sondern die Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Freiheitsberaubung und falsche Anschuldigung vor. Die Frau habe zweimal zugegeben, die Geschichte erfunden zu haben.

Einschlägig vorbestraft

Am Dienstag machte sie nun einen Rückzieher vom Rückzieher: Der Mann habe sie gezwungen, ihre Anzeige zu annullieren, teilte die 38-Jährige dem in Dreierbesetzung tagenden Gericht unter dem Vorsitz von Nicole Fankhauser mit. Diese neuerliche Kehrtwende dürfte weder ihre Pflichtverteidiger noch den Vertreter der Staatsanwaltschaft übermässig erstaunt haben: Die Frau ist wegen falscher Anschuldigung und Anstiftung dazu vorbestraft.

Um einen Engel handelt es sich allerdings auch bei ihrem mutmasslichen Opfer nicht: Er handelte mit Kokain, Ecstasy und Cannabis und wurde vom Regionalgericht erst vor kurzem zu einer bedingten Freiheits- und einer Geldstrafe verknurrt.

Bei der Einvernahme durch die Vorsitzende verhedderte sich die Angeklagte in zahllose Widersprüche. Sie hatte zwar auf alle Fragen der Richterin eine Antwort. Aber nur selten eine, die sämtlichen Verfahrensbeteiligten auf Anhieb einleuchtete. «Verstehen Sie, was ich meine?», erkundigte sie sich ein ums andere Mal bei Nicole Fankhauser. Diese nickte mal vage, holte mal tief Luft und sagte einmal ganz unverblümt: «Nein.»

In Lügen verstrickt

Wegen Angststörungen und Panikattacken sei sie seit Jahren krankgeschrieben. Anspruch auf eine IV-Rente habe sie trotzdem nie erhoben, versicherte die Sozialhilfeempfängerin beispielsweise. Als ihr die Richterin Formulare vorlegte, mit der die Angeklagte IV-Renten beantragt hatte, erwiderte die Mutter eines Sohnes (der Kindsvater sitzt laut ihren eigenen Angaben auf unbestimmte Zeit in Haft), das sei auf Geheiss des Sozialamtes geschehen.

Ein psychologischer Gutachter stellte fest, dass die Beschuldigte zwar glaubhaft Angstzustände schildere. Dass sie tatsächlich darunter leide, könne er indessen nicht bestätigen. Dieser Experte habe sich nur zehn Minuten kurz mit ihr unterhalten, kritisierte die Frau.