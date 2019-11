Ausbilder und künftige Lehrlinge zusammenbringen

Ob Koch, Schreiner, Drogist oder Motorradmechaniker, die Möglichkeiten der Berufsauswahl an der ersten Madiswiler Lehrlingsmesse waren für die Schülerinnen und Schüler aus dem Oberstufenzentrum Kleindietwil, den Schulen aus Lotzwil, Ursenbach/Walterswil und Rohrbach vielseitig. 19 Aussteller mit insgesamt 40 verschiedenen Berufsausbildungsmöglichkeiten standen den angehenden Lehrlingen an der Messe Rede und Antwort. Alleine die Stiftung WBM, mit rund 200 Beschäftigten der grösste Arbeitgeber in Madiswil, präsentierte 15 verschiedene Ausbildungsplätze.