Dem Superkeim auf der Spur

Dieses Ding riecht komisch. Und es sieht seltsam aus. Als hätte jemand mit einem feinen Pinsel auf burgunderfarbenem Hintergrund weisse Striche gezogen. «Reiten Sie?», fragt Alexander Imhof und blickt mit einer Agarplatte in der Hand auf. Eine unerwartete Frage im Labor des Spitals Region Oberaargau (SRO). Doch der Chefarzt Innere Medizin zeigt auf das Gefäss: «Riecht doch nach Pferdestall, oder?» Irgendwie schon. Die weissen Farbstriche sind denn auch kein Kunstwerk, sondern ein Bakterium, das sich auf einer Blutplatte genüsslich ausbreitet.

Seit einigen Tagen macht die Meldung eines Superkeims die Runde, der im Inselspital 230 Patienten infiziert hat. Der multiresistente Bak­terienstamm aus Australien ist mittlerweile auch im Tiefenauspital, in der Rehabilitationsklinik in Belp und im Spitalzentrum in Biel ausgebrochen. Selbst im SRO sind die Vancomycin-resistenten Enterokokken, kurz VRE, ein Thema, allerdings sind hier die betroffenen Patienten aus Bern angeliefert und isoliert worden. Im hauseigenen Labor werden sie regelmässig getestet. Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass das SRO als Regionalspital über eine eigene solche Mikrobiologie verfügt.

Der Bakterienrasen

Alexander Imhof ist seit 1997 mit Unterbrüchen als Mediziner in Langenthal tätig – erst als Assistent, später als Chefarzt. Ihm ist auch die hiesige Mikrobiologie-Abteilung zu verdanken, in der sich Viren und Bakterien innert kürzester Zeit analysieren lassen. Für normales Spitalpersonal ist der Zutritt nicht erlaubt. An der Eingangstür und an den Gefrierschränken prangen Warnkleber für biologische Gefahr. Etwa 1500 Bakterien liegen hier auf Eis. Für eine Demonstration taute Imhof einige davon über Nacht auf – darunter auch das multiresistente VRE. «Das sind keine Hüpfbakterien», beruhigt der Chefarzt und fügt an, dass es solche eigentlich gar nicht gebe. Er will Besuchern so die Angst nehmen.

Aber von blosser Hand anfassen würde auch Imhof die weiss-milchigen Wucherungen auf der Agarplatte nicht. Stattdessen nimmt er ein langes Wattestäbchen, das er auf die Oberfläche drückt, in eine Kochsalzlösung gibt und dann auf einer neuen Platte ausstreicht. «So machen wir einen Bakterienrasen», erklärt er. Auf einem solchen kann der Laborant mit einem grossen Stempel kleine Antibiotika-Plättchen auf die Oberfläche drücken. Über Nacht wird die Agarplatte im Brutschrank kultiviert. Rund um die verschiedenen Antibiotika-Konzentrationen entsteht ein sogenannter Hemmhof. Ein Zeichen also, dass das Medikament wirkt. Nur nicht beim VRE. Hier ist in kurzer Zeit die ganze Agar­oberfläche überwuchert. Das Bakterium ist resistent auf die getesteten Antibiotika.

Vom Laser verdampft

Bei VRE-Patienten wird für den Test ein Abstrich im After gemacht. Sobald das Bakterium auf der Platte angereichert ist, kommt es in eine gewaltige Maschine, dem Maldi-TOF, einem Laser-Desorption-Ionisierungs-Gerät. So haben Imhof und sein Team innerhalb von wenigen Minuten Gewissheit, um welches Bakterium es sich tatsächlich handelt. Dabei gibt es relativ harmlose, die etwa Reisedurchfall auslösen, bis hin zu gefährlichen wie Meningokokken, die eine Hirnhautentzündung verursachen können. Keime der Risikogruppe vier wie Ebola werden allerdings nur im Speziallabor in Spiez gehalten.

Trotzdem sind die Vorkehrungen auch in Langenthal gross: Der Bakteriengefrierschrank bleibt stets abgeschlossen. Die benützten Agarplatten landen im Autoklav, werden dort unter Druck erhitzt, bis alle Bakterien abgetötet sind. Danach werden sie in einem speziellen Behälter für Bioabfall entsorgt und verbrannt. Für Laboranten reichen dagegen eine gründliche Händedesinfektion und ein Kittelwechsel aus. «So sind sicher alle Erreger tot», versichert Imhof. Hoffen wirs. (Berner Zeitung)