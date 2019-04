Aufeinandertreffen im Leuebrüggli

Neben der Musik widmet sich der passionierte Kunstkenner und Galerist auch selber der Kunst. Er fotografiert und malt schon seit über 20 Jahren. Sein eigenes Schaffen ist es denn auch, das der Aarwanger zum inzwischen dritten Mal in der Galerie L. zeigt, wie sich das ehemalige Leuebrüggli heute nennt.

Vertrautes und Fremdes

«Meine Bilder entstehen intuitiv. Mich fasziniert nicht die reine Fotografie, sondern der mehrschichtige schöpferische Prozess», sagt der 69-Jährige. «Je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich auch mit dem Innenleben», sinniert er beim Betrachten seines Bildes «Einblicke».Wälchli möchte die Schönheit des scheinbar Unsichtbaren ästhetisch darstellen. Genau so, wie es Paul Klee einst in Worte gefasst hat: «Nicht Sichtbares zeigen, sondern sichtbar machen.»

So bearbeitet Beat Wälchli Fotos, die unter dem Mikroskop entstanden sind, übermalt den Ausdruck, reproduziert ihn mehrmals – bis ihn das Ergebnis schliesslich überzeugt. Aus der Vielfalt der Formen entstehen so Einblicke in eine Welt, die vertraut und gleichzeitig fremd erscheint. Es ist auch «Kunst aus dem Alltag», entstanden aus den häufigen Störungen des Fernsehgerätes, die Wälchli zeigt.

«Zunächst habe ich mich aufgeregt, aber dann habe ich Hunderte der zufällig entstandenen Bildbewegungen fotografiert, mit Acrylfarbe bestrichen, geschliffen oder geglättet», erklärt er. So hat er Fotografien neu interpretiert, etwa ein verpixeltes Bild, das fragmentarisch Gesichtszüge von Coco Chanel andeutet.Den defekten Fernseher hat er übrigens nicht reparieren lassen.

Verschieden und doch gleich

Auch Werke von Hans Sieverding sind in der Ausstellung vertreten. Der deutsche Maler war mit seinen vorwiegend abstrakten Malereien immer wieder in Wälchlis eigener Galerie 89 in Aarwangen vertreten; zwischen den beiden Kunstschaffenden war so eine langjährige Freundschaft entstanden. Im Januar dieses Jahres ist Sieverding 82-jährig verstorben. Sein Schaffen wird indes weiterleben, denn Wälchli wird seine Werke in der Schweiz auch künftig betreuen.