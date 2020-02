«Wählen wir unsere Behörden noch zeitgemäss?», fragte Gemeindepräsidentin Elisabeth Spichiger (SVP) am Montagabend. Von den Rohrbacherinnen und Rohrbachern wollte sie erfahren, wie sie die Lage einschätzen. Und was sie von der Lösung halten, die der Gemeinderat ihr vorschlagen will. Der Gemeinderat war vollzählig anwesend. Er war 2017 nach Proporz gewählt worden, jenem Verfahren also, von dem er sich nun fragte, ob es noch zeitgemäss sei.