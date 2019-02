1981 begann er beim Piratensender Radio 24 als Moderator zu arbeiten, um sieben Jahre später zu Radio DRS 3 und gleichzeitig zum Schweizer Fernsehen zu wechseln. In all den Jahren moderierte Koller unter anderem die Radiotalkshow «Persönlich» und Fernsehsendungen wie «Quer», den «Club» oder seit 2007 die Samstagabendshow «Happy Day».

Der Taxifahrer

«Ursprünglich war eigentlich ein ‹ Taxibuch› geplant», erklärt Koller, der während seines Studiums als Taxifahrer gearbeitet hat. Mit 60 Jahren absolvierte er die entsprechende Prüfung erneut, um festzustellen, dass sich dieser Beruf heute völlig gewandelt hat. Trotzdem verwob er in seiner Lektüre neben Familiengeschichten und Reiseerlebnissen Interviews, die er mit Taxifahrern in aller Welt geführt hat, zum Beispiel in Madagaskar.

«Gerade durch Begegnungen mit beeinträchtigten Menschen fühle ich mich immer wieder bereichert.»Röbi Koller

«Wohl deshalb ist das Buchcover wie die meisten Taxischilder in Gelb gehalten», sagt Koller. Besonders intensive Erinnerungen beinhalten jeweils die Reisen als Botschafter der Hilfsorganisation Comundo, die ihn in Krisenregionen in Südamerika und Afrika führten.

Aus der Familie

Auch ein fiktives Interview mit seinem Grossvater, dem 1964 verstorbenen Zuger Primarlehrer Fridolin Stocker, verfasste Röbi Koller für sein Buch. Ein Gespräch darüber, wie der Mundartautor und Initiant der populären Radiowanderungen bei Radio Beromünster darauf reagiert, dass sein Enkel Röbi im Radio moderiert und dabei Zuger Dialekt mit Zürcher Färbung spricht.

Ebenso berichtet Koller von seinem Vater, der in Istanbul geboren wurde. Und er erzählt von seiner Bewunderung für seine Mutter, die zehnjährig an Kinderlähmung erkrankte, sich von den Spätfolgen aber nie unterkriegen liess. Menschen mit Beeinträchtigungen, die er auch regelmässig auf Reisen begleitet, liegen Röbi Koller speziell am Herzen.