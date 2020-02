Arena Oberaargau: Nun ist das Volk an der Reihe

Jetzt ist es amtlich: Am 15. März wird das Stimmvolk über einen Rahmenkredit von 2,05 Millionen Franken und die Zukunft des Eissports in Langenthal entscheiden. Das Parlament hat in seiner zweiten Lesung die entsprechenden Beschlüsse mit 29 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. Auch überwies es die Abstimmungsbotschaft, mit einigen wenigen redaktionellen Änderungen.