Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A2 bei Hägendorf SO ist am Donnerstagabend ein Autoanhänger auf die Seite gekippt. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen zu. Die Autobahn A2 in Richtung Luzern war mehrere Stunden gesperrt.

Der Lenker des Personenwagens mit Anhänger hatte kurz vor 18.30 Uhr nach dem Belchentunnel auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle verloren. Die Fahrzeugkombination geriet ins Schleudern, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

In der Folge kippte der Anhänger, auf dem sich zwei Personenwagen befanden, auf die rechte Seite. Das Zugfahrzeug kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die Fahrzeugkombination kam quer über die gesamte Fahrbahn zum Stillstand. Der Autolenker zog sich leichte Verletzungen zu. Weitere Fahrzeuge kamen beim Unfall nicht zu Schaden.