Angst vor Tierschützern: Buesu Open Air ist abgesagt

Es sind happige Aussagen, mit denen die Organisatoren des Buesu-Open-Airs die überraschende Absage begründen. «Die Sicherheit der Festbesucher, ­Helfer und Bands kann so nicht gewährleistet werden», schrieben sie gestern in ihrer Pressemitteilung.

Täglich sei der im OK engagierte Gemeindepräsident «mit Hasstiraden, beleidigenden E-Mails und wüsten SMS-Nachrichten eingedeckt» worden. «Wegen dieser massiven und äusserst heftigen Kritik aus dem Dorf» sähen sie sich nun gezwungen, den Anlass für 2018 abzu­sagen.

Kaum verlegt

Was ist geschehen? Das fragen sich in Busswil bei Melchnau gegenwärtig nicht nur jene, die nach Bekanntwerden der Festivalpläne öffentlich Kritik geäussert haben an diesem zweitägigen Event, der am 17. und 18. August ursprünglich auf der Legi hätte über die Bühne gehen sollen.

Erst vor ein paar Tagen hatte sich das OK für eine Verlegung des Open Airs aufs Areal von Morgenthaler Gartenbau in den Breitacker entschieden.

Dort, liess sich Mitorganisator und Gemeindepräsident Peter Wegmüller am Freitag in dieser Zeitung zitieren, würden die Felder geschont und der Wald durch den firmeneigenen Werkhof abgeschirmt. Er sei ­daher zuversichtlich, dass der Durchführung des ersten Buesu Open Airs nun nichts mehr im Weg stehe.

Die Absage erfolgte allerdings nicht erst mit der gestrigen Pressemitteilung. «Wegen militanter Tier- und Naturschützer abgesagt» titelten die Organisatoren schon am Samstag auf der Website und dem Facebook-Auftritt des Open Airs.

Im Dorf selber wollen Erste gar schon am Freitagabend aus erster Hand von der Absage erfahren haben. Welche «militanten» Kräfte haben das OK in nur so kurzer Zeit zur Absage bringen können?

Die Veranstalter blieben die Antwort gestern schuldig. Sie würden ihre Kommunikation erst später weiterführen, verwiesen sie auf Anfrage dieser Zeitung lediglich auf die Mitteilung.

Gerne Stellung genommen haben zu deren Inhalt indes die Kritiker des Anlasses. Denn dass sie nun verantwortlich sein sollen für das Scheitern des Open Airs, wollen sie ebenso wenig auf sich sitzen lassen wie die Vorwürfe, welche die Organisatoren in ihrem Schreiben äussern.

Keine Miesepeter

«Wir sind doch nicht militant, nur weil wir keinen Abfall im Wald wollen», hält Adrian Berchtold als einer der Kritiker fest. Wie seine Eltern wohnt er auf dem Birlihof in unmittelbarer Nachbarschaft zur Legi. Und beklagt bis heute die mangelnde Kommunikationsbereitschaft des Gemeindepräsidenten in diesem privaten Engagement.

Nur ein einziges Gespräch habe es auf Bitten seiner Familie im Juni gegeben, sagt er. Dabei habe seine Familie nie beabsichtigt, das Open Air zu verhindern oder den Gemeindepräsidenten anzugreifen.

«Wir hätten den Anlass toleriert und wollten ihn nicht verhindern.»Adrian Berchtold

Wie die Organisatoren «das Mitbringen von Drogen, Alkohol (Glasflaschen) auf das Areal und die Peripherie Wald, Wiesen, Sträucher» zu verhindern gedenken, wollte Berchtold vom organisierenden Gemeindepräsidenten etwa wissen. Wer für einen allfälligen finanziellen Schaden an Land und Natur aufkomme? Oder überhaupt: Wer eigentlich die Organisatoren des Anlasses seien?

«Wir hätten den Anlass toleriert und wollten ihn nicht verhindern», bekräftigt Berchtold. Mit ihrer Pferdehaltung hätten sie sich aber auf das Wochenende vorbereiten wollen.

«Wir wollen nicht Verhinderer oder gar Miesepeter sein», schrieb Berchtold dem Gemeindepräsidenten im Vorfeld ihres Treffens. «Und wir hoffen, du verstehst unseren Appell nicht etwa als persönlichen Angriff.» Umso irritierter ist Adrian Berchtold jetzt ob der Begründung der Veranstalter.

Wieder nicht kommuniziert

Dabei sei das einzige Problem offenbar die fehlende Kommunikation gewesen, bekräftigt sogar eine, die sich über ein Festival in Busswil sehr gefreut hätte. Bri­gitte Arnolds Pferdehaltung im Breitacker hätte zwar in direkter Nachbarschaft zum neuen Feststandort gelegen; ein Umstand, der für ihre Tiere aber kein Problem gewesen wäre, wie sie bekräftigt. Dass auch sie lediglich via Internet von der Verlegung erfahren habe, mute allerdings doch seltsam an.

«Gerade dem Gemeindepräsidenten hätte es einfach gut angestanden, uns zu informieren», findet auch Regula Meier, die sich mit ihren Bedenken gegen ein Open Air dieser Art nach der Gemeindeversammlung direkt an den Statthalter gewandt hatte. Dieser hat das Fest auf der Legi aber bekanntlich bewilligt. Damit sei die Sache für sie erledigt gewesen, wehrt sich Regula Meier gegen den Vorwurf jedweder Militanz.

«Fadenscheinig»

Was es mit den Hassmails und dem Sicherheitsrisiko auf sich hat, mit dem die Organisatoren die Absage des ersten Buesu Open Airs begründen, bleibt damit offen. «Für mich klingt die Meldung eher wie eine fadenscheinige ­Suche nach Gründen, damit ein gescheiterter Anlass ohne zu grossen Schaden abgesagt werden kann», sagt Adrian Berchtold.

Fakt ist: Auf der Legi hätten sie ihr Festival durchführen dürfen, der Standortwechsel erfolgte aus freien Stücken. Eine Bewilligung für den neuen Platz hatte das Statthalteramt allerdings noch nicht ausgestellt. Die Organisatoren hätten dafür noch Unterlagen einreichen müssen, hiess es gestern beim Statthalteramt. Das hätten sie allerdings bisher nicht getan. (Berner Zeitung)