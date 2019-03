An Talenten mangelt es nicht

Bei den Frauen indes hörte sich Ben Jeger deren Stimmen an. «Wenn ich gewusst hätte, dass wir vor allen anderen vorsingen müssen, wäre ich nicht hierhergekommen», hörte man einige sagen. Letztlich überwanden jedoch beinahe alle ihre Scheu. Nicht nur erwachsene Frauen, auch Jugendliche waren unter den Teilnehmern auszumachen.

Zwei Schulfreundinnen

Die beiden Schulfreundinnen Flavia Fiechter und Leonie Schmid aus Huttwil, beide besuchen die 8. Klasse, hatten sich ebenfalls fürs Casting angemeldet. Während Flavia das Theaterspielen liebt und gerne eine Sprechrolle hätte, würde Leonie lieber nur als Statistin mitwirken. «Singen und sprechen ist nicht so meine Sache», verrät sie. Flexibel in ihren Wünschen hingegen ist Ruth Wüthrich (50), sie kommt aus Langenthal und hat den Aufruf zum Mitwirken im Radio gehört. Sie ist offen für alles und kann sich auch eine Mithilfe im Hintergrund vorstellen.

Sie üben getrennt

Bereits in der ersten Woche im September wird mit den Proben begonnen. Wobei Frauen und Männer vorerst noch getrennt üben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden sie zusammengeführt. In einem weiteren Schritt, was laut Regisseur Anfang Winter sein wird, werden dann die definitiven Rollen verteilt. Gesucht werden noch Tiere, welche auf der Bühne mitwirken sollen. So könnte sich Schang Meier vorstellen, dass Esel die Gaukler begleiten und Pferde die Bauern mit einer Kutsche zu den Versammlungen bringen.

Leckerbissen zum Schluss

Eine Gage wird den Laienschauspielern nicht ausbezahlt. «Dafür werden wir Sie aber gut mit Essen und Getränken versorgen», stellte Meier in Aussicht.«Zudem erleben wir etwas Einmaliges gemeinsam.»

Eine kleine Kostprobe ermöglicht am Schluss des Castings einen Einblick in die Ideen von Schang Meier und Gerhard Meister: Fünf Frauen werden nach vorne gebeten, jede erhält einen kleinen Text. Sie bieten ein beeindruckendes kleines Schauspiel, das Lust auf mehr aufkommen lässt.