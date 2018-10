Am Schlussbericht wird noch gearbeitet

Stadtratsmitglieder mehrerer Parteien wollen wissen, was auf dem Langenthaler Porziareal weiter geschehen soll. Mit einer gemeinsamen Interpellation haben sich Stefanie Barben (FDP), Bernhard Marti (SP), Pascal Dietrich (FDP), Gerhard Käser (parteilos/SP) und Martin Spotti (parteilos/SP) letzten Juni deshalb an den Gemeinderat gewandt.

Schliesslich, so schreiben sie in ihrem Vorstoss, sei auf der Website der Planergemeinschaft um die Langenthaler Ducksch & Anliker AG als Haupteigentümerin des Areals zu lesen, dass der «Transformationsprozess» im offenen Austausch mit den heutigen Nutzern und der Bevölkerung angedacht sei. Auch sollte die von der Stadt eingeleitete Testplanung bis Mitte 2018 aufzeigen, was auf dem Porziareal möglich ist und was nicht.

«Die Bevölkerung wird entsprechend zu informieren sein.»Aus dem Bericht des Gemeinderats

Noch werden sich die Interpellanten allerdings gedulden müssen. Die Testplanung sei noch nicht abgeschlossen, es werde gegenwärtig der Schlussbericht erstellt, schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht zuhanden der Stadtratssitzung vom kommenden Montag. Auch sei der Gemeinderat über den Inhalt des Testergebnisses noch nicht informiert.

Nicht ausgeschlossen

Er habe deshalb bisher nicht bestimmt, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt das Resultat der Testplanung präsentiert werden solle. Angesichts der Grösse des Gebiets und von dessen historischer und städtebaulicher Bedeutung werde die Bevölkerung «entsprechend zu informieren sein». Ob der gesamte Testplanungsbericht öffentlich einsehbar sein wird, sei zum heutigen Zeitpunkt weder ausgeschlossen noch beschlossen. (Berner Zeitung)