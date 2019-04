Alte Probleme, neue Ideen

Besser durchdenken

Am meisten zu reden gab die Idee, künftig elektronische Geschenkgutscheine zu verkaufen. Diese seien für die Stadt wichtig, weil so das Geld in Langenthal bleibe, sagte Frei. Zudem sei das heutige System umständlich und fehleranfällig. Er präsentierte zwei mögliche Lösungen, musste jedoch zugeben, dass das System technisch anspruchsvoll ist und eine mögliche Anschaffung wohl noch besser durchdacht werden muss.

Das Thema werde später an einer ausserordentlichen Versammlung behandelt, bis 2020 solle es umgesetzt werden. Laut Frei hat auch der Gewerbeverein sein Interesse bekundet, beim neuen System mitzumachen. (gm)