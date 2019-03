Kurz vor sieben Uhr stolpern die letzten müden Fasnächtler über die Marktgasse. Auf den hohen Trottoirs und an den Häuserwänden stehen halb leere Bierflaschen. Am Boden vermischt sich nasses Konfetti mit zerdrückten Dosen, Plastik und Glasscherben zu einer zähen Schlacke. Männer in orangen Westen wischen die Masse zu einer langen Spur.