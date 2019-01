Mit der Einrichtung aber könne er stets hören, wenn Besuch komme. Und Besuch haben Willi Scheidegger und seine Frau Beatrice zuhauf. Schliesslich kennt das Paar mindestens das halbe Dorf – und umgekehrt. 33 Jahre lang hatte er sich als Hauswart zunächst um das Räberhus und später um alle Gemeindeliegenschaften gekümmert. Stets mit der Unterstützung seiner Gattin. Ende Jahr war Schluss, Scheidegger wurde pensioniert.

Im Räberhus hat die Familie sogar gewohnt. Foto: Marcel Bieri

Ein Daheim

Während 17 Jahren hat das Paar mit seinen beiden Töchtern im Räberhus gewohnt. Die Mädchen hätten im Saal Fahrrad fahren gelernt. «Ich bin eng mit dem Haus verbunden, habe es seit dem Rohbau begleitet», sagt Scheidegger. Im Gebäude habe er über die Jahre viel erlebt, da sei einige Male «die Post abgegangen». Die Verbundenheit werde für immer bleiben, auch wenn er schon lange nicht mehr darin lebe. Anfang der 2000er-Jahre haben Scheideggers einen alten Spycher an der Hintergasse erworben und diesen in Eigenregie umgebaut.

Weil er sich dennoch so um das Räberhus gekümmert habe, als ob es sein eigenes wäre, sei es heute noch in einem so guten Zustand: Das sagte Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann (SVP) an der Gemeindeversammlung im Dezember, als Scheidegger – im Dorf als «Mr. Räberhus» bekannt – in den Ruhestand verabschiedet wurde. «Das wurde mir manchmal auch negativ ausgelegt», sagt er heute. Vor allem in seinen Anfangszeiten sei er immer mal wieder Thema am Stammtisch gewesen. «Man kann es sowieso nie allen recht machen», sagt der 65-Jährige leichthin.

Aufgewachsen ist Willi Scheidegger mit fünf Geschwistern – darunter Bruder Fritz, der später Gemeindepräsident in Wangen an der Aare werden sollte – auf einem abgelegenen Bauernhof im aargauischen Bözberg. «Wir mussten eine Stunde zur Schule laufen, hatten kein fliessendes warmes Wasser, und die Toilette war ein Plumpsklo», erzählt Scheidegger. Später zog die Familie in den Kanton Luzern, kam schliesslich nach Niederbipp. Scheidegger war damals 17 Jahre alt. «Obwohl ich keine richtigen Wurzeln habe, fühle ich mich hier sehr wohl», sagt er heute.

Der Direkte

Erst 1994, als er sich schon seit 9 Jahren ums Räberhus gekümmert hatte, wurde Scheidegger bei der Gemeinde vorstellig: «Ich sagte, dass ich Chef über alle Liegenschaften werden möchte.» Die Kommission habe nicht schlecht gestaunt. Doch mit seiner direkten Art hatte Scheidegger Erfolg: Der Besuch der Hauswartschule wurde ihm bewilligt.

Unter seiner Regie wurde der Hausdienst nach und nach ausgebaut, die Sporthalle, das neue Gemeindehaus und das Schulhaus kamen dazu. Auch personell wurde aufgestockt. «Die Arbeit mit den Behörden war stets angenehm», sagt Scheidegger. Nicht zuletzt mit dem Gemeinderat in der aktuellen Konstellation, verbindet ihn doch eine enge Freundschaft mit Präsidentin Sibylle Schönmann.

Auf Reisen

Scheidegger betont, wie wichtig die Arbeit eines Hauswarts für den Erhalt einer Liegenschaft sei: «Wir schauen zu allem, reparieren alles.» So blieb er an jeder Fasnacht, an jeder Tanznacht bis zum Schluss, behielt alles im Auge und räumte um vier Uhr morgens noch auf. Der Reim «Nicht verzagen, Willi fragen» war im ganzen Dorf geläufig.

«Ich habe alles von der Pike auf gelernt. Jetzt habe ich einen grossen Wissensschatz und kann ihn nicht mehr anwenden», sagt er. Er habe sich aber fest vorgenommen, nicht dauernd nach dem Rechten sehen zu wollen – auch wenn es ihm schwerfalle. Langeweile dürfte beim 65-Jährigen ohnehin keine aufkommen: Fast täglich ist er mit dem Bike in den Jurahängen unterwegs oder joggt durch den Wald.

Auch gehen er und seine Frau gerne auf Reisen, etwa zur älteren Tochter, die seit 10 Jahren in den USA lebt. Bewusst hat Willi Scheidegger für seinen Ruhestand keine konkreten Pläne geschmiedet, zumal sich im Alter vieles schnell ändern könne. «Lieber alles so nehmen, wie es kommt.»