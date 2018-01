Als die Kunden noch Insassen waren

Zeiten ändern sich. Dies beweist die Verwandlung des Pflegeheims Dahlia, das hoch über Wiedlisbach thront. Heute handelt es sich dabei um einen Komplex mit Hochbauten. Das ursprüngliche Hauptgebäude aus dem viktorianischen Zeitalter, das auf der Fotografie aus den 1950er-Jahren zu sehen ist, musste im Zuge der Modernisierung weichen.

Und auch der Zweck der Institution hat sich in den vergangenen 120 Jahren verändert: Heute werden dort ältere Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet und betreut. Die Rede ist nicht mehr von Insassen, sondern von Bewohnern oder Kunden. 1891, als die Armenverpflegungsanstalt gegründet wurde, sah der Umgang mit den Insassen und Pfleglingen noch ganz anders aus.

In den Anfangsjahren des Heimes war Armut in der Region weitverbreitet, Sozialversicherungen existierten noch nicht. Obdachlose Menschen und Tagelöhner, denen das Geld zum Leben fehlte, gehörten Ende des 19. Jahrhunderts noch zum Alltagsbild im Oberaargau. Diesen Menschen bot die Armenverpflegungsanstalt Dettenbühl ein Dach über dem Kopf, Speis und Trank sowie Arbeit in der Landwirtschaft. Wenn nötig wurde auch eine pflegerische Betreuung geboten.

Desolate Zustände

Von Beginn an stand die Institution unter dem Motto «Menschen unterstützen Menschen im Oberaargau». Aber lediglich eine Handvoll Angestellte kümmerte sich zunächst um rund 300 bis 400 Insassen. 1991 schrieb Emil Schaffer in «100 Jahre Oberaargauisches Pflegeheim Wiedlisbach», dass das Personal im Jahre 1899 nur einen Aufseher, eine Aufseherin, einen Krankenwärter, einen Bäcker, eine Köchin, einen Meisterknecht, einen Karrer und drei Melker umfasste.

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu ersten Beschwerden der Insassen. Ungenügende Einrichtungen, Personalmangel und fades Essen waren nur einige der Kritikpunkte. Es wurden gar Vorwürfe erhoben, dass nur alle sechs bis sieben Wochen gebadet werden durfte. Bis zu sechs Personen seien dann gezwungen gewesen, dasselbe Badewasser zu benützen. 1926 habe sich eine Untersuchungskommission der kantonalen Armendirektion mit den Vorkommnissen befasst, wie Emil Schaffer weiter schrieb.

Demenzdorf geplant

Ab den 1940er-Jahren wurde das Dettenbühl dann fortlaufend vergrössert und modernisiert. Die Entwicklung des heutigen Pflegeheims, das 2012 in die Dahlia Oberaargau AG integriert wurde, ist aber längst nicht abgeschlossen. Denn seit Jahren laufen in Wiedlisbach die Planungen für das erste Demenzdorf der Schweiz.

Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll das Dettenbühl weiteren massiven baulichen Massnahmen unterzogen werden: Mehrere Gebäude würden abgebrochen, dafür andere neu gebaut. Und die Pläne sehen vor, das markante Bettenhochhaus zu halbieren. Kostenpunkt: rund 25 Millionen Franken.

112 Plätze soll das geplante Demenzdorf dereinst bieten. Die Bewohner sollen hier ein Leben führen dürfen, wie sie es von früher kennen. Das verspricht zumindest das Schema der Pflegesiedlung für Demenzkranke «De Hogeweyk» bei Amsterdam, welches als Vorbild dient. Das Konzept ruft indes auch Kritiker auf den Plan. Sie monieren, die Kranken würden so von der Aussenwelt isoliert. Das Projekt wurde bereits mehrmals verschoben, die Eröffnung ist nun für 2022 ­geplant. (Langenthaler Tagblatt)