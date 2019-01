«Wo Wald und Dorn, da reift jetzt Korn», das steht auf einer Gedenktafel bei Waltrigen in der Gemeinde Dürrenroth geschrieben. Sie erinnert an die Melioration des Waltrigenmooses in den Jahren 1943 bis 1951. Damit wurde nicht nur ein Moos entsumpft, um Ackerland zu gewinnen, sondern ein ganzer Wald gerodet: der rund 6 Hektaren grosse Kühwald. Für diejenigen, die nicht an der unscheinbaren Gedenktafel vorbeikommen, macht jetzt der Rohrbacher Historiker Raphael Singeisen in der neuesten Ausgabe der «Berner Zeitschrift für Geschichte» sie wieder bewusst.