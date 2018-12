Als «Furzer» stehen ihr alle Türen offen

Während im Obergeschoss des Jugendhauses Neon die Tönlifurzer ihre samstägliche Probe abhalten, inspiziert Renate Lanz in einem Nebenraum noch ein letztes Mal die sauber beschrifteten Tüten, die vor ihr liegen. Für jedes der 48 Guggenmitglieder steht eine bereit, mit all den benötigten Materialien für das Kostüm: Jacken, Röcke, Hosen, Litzen, Knöpfe, Manschetten, Kragen, Federn – plus eine Nähanleitung.