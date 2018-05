Alles bündelt sich in Buchsi

Es geht um viel Geld. Konkret um 2,2 Millionen Franken, welche die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Langenthal in die Hand nehmen möchte, um das Kirchgemeindehaus am Turmweg in Herzogenbuchsee zu sanieren. Das über 40 Jahre alte Gebäude weist schon seit längerer Zeit Sanierungsbedarf auf. «Vor allem die Isolation ist schlecht», konstatiert Präsident Robert Zemp, zu dessen Kirchgemeinde unter anderem auch die Pfarrei Herzogenbuchsee gehört.

Der kostspieligste Teil des Vorhabens betrifft denn auch die Sanierung des Dachs, der Fenster und der ganzen Fassade. Hinzu kommen Anpassungen der Heizung und Sanitäranlagen. «Dies sollte dann wieder für 50 Jahre reichen», so Zemp.

Kürzere Wege

Das Erdgeschoss mit dem grossen Saal und den Zimmern für den Religionsunterricht wird renoviert und neu gestaltet. An der eigentlichen Nutzung ändere sich dadurch aber nichts, versichert Zemp. Anders sieht es mit dem Obergeschoss des Gebäu­des aus. Aktuell ist dort noch die Abwartswohnung untergebracht. Diese soll aber, so der Plan der Kirchgemeinde, ins Buchser Pfarrhaus verlegt werden. Im frei gewordenen ersten Stock könnte anschliessend ein sogenanntes Haus der pastoralen Dienste eingerichtet werden.

Doch worum genau handelt es sich dabei? Um ein Zentrum für die Gläubigen? Robert Zemp verneint. Zwar könne das Haus der pastoralen Dienste auch als Anlaufstelle für seelsorgerische Anliegen dienen, in erster Linie sei es aber auf die organisatorischen Bedürfnisse des Pastoralraums Oberaargau ausgerichtet. Soll heissen: Die Sekretariate der vier Pfarreien Langenthal, Herzogenbuchsee, Huttwil und Wangen an der Aare sollen neu im Kirchgemeindehaus zusammengelegt werden.

Der Wunsch danach komme vom Seelsorgerteam selbst, erzählt der Kirchgemeindepräsident. Die Sekretariate, so die Überlegung, könnten so besser miteinander vernetzt, die Kommunikationswege verkürzt werden. Und da das Kirchgemeindehaus so oder so hätte saniert werden müssen, sei es sinnvoll, das neue Haus der pasto­ralen Dienste nun mit diesem Projekt zu kombinieren.

Im Herbst 2019 bezugsbereit

Im Obergeschoss soll ein Bürokomplex realisiert werden, in dem neben den Sekretariats­räumen auch Besprechungszimmer Platz finden. Der Leiter des Ende 2016 gegründeten Pastoralraums, Alex Maier, besässe dann dort ein ständiges Büro. Zudem ist ein kleines Studio mit WC- und Duschanlage sowie einer Kochnische eingeplant.

Der Investitionskredit wird der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juni zur Genehmigung vorgelegt. Die Stimmberechtigten werden dann auch über einen Investitionsbeitrag an die Kirchenstiftung Herzogenbuchsee in Höhe von rund 60'000 Franken für die sanfte Renovation des Pfarrhauses abstimmen müssen. Bei einem positiven Entscheid könnten die Bauarbeiten noch Ende dieses Jahres beginnen, sodass die neuen Räume voraussichtlich im Herbst 2019 bezugsbereit wären.

Anbau mit Lift

Doch weshalb die Sekretariate in Buchsi zentralisieren und nicht in Langenthal? «Diese Frage ist berechtigt», meint Robert Zemp. Schliesslich besitze die Kirchgemeinde im Raum Langenthal die meisten Mitglieder. Die Antwort aber sei rasch gegeben: «Uns fehlt dort ein geeignetes Objekt.» Das Langenthaler Kirchgemeindehaus sei komplett belegt. Weshalb ein Haus der pastoralen Dienste nur über einen Neubau möglich wäre. «Wir sind aber bei der Planung von der bestehenden Infrastruktur ausgegangen.» Diese wolle man zukunftsgerichtet sanieren.

Aus diesem Grund soll das Obergeschoss im Buchser Kirchgemeindehaus so umgebaut werden, dass dort auch eine andere Nutzung möglich wäre. Schliesslich wisse man nicht, wie sich der Pastoralraum in 20 Jahren präsentiere, so Zemp. «Unsere Mitglieder, die aktiv mitmachen, sind mittlerweile mehrheitlich 50 Jahre alt oder älter.» Weshalb es die Möglichkeit geben müsse, die Räumlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt fremdvermieten zu können. «Zum Beispiel an eine Arztpraxis.»

Der erste Stock wird daher über einen neuen Anbau samt Lift erschlossen und ist komplett rollstuhlgängig. «Die beiden Etagen müssen je über einen eigenen Eingang verfügen, sodass sie unabhängig voneinander genutzt werden könnten», sagt der Kirchgemeindepräsident.

«Gefällt nicht allen»

Robert Zemp geht davon aus, dass das Projekt nicht nur Befürworter auf den Plan rufen wird. Schliesslich gingen den Pfarreien die Sekretariate und somit die Ansprechpersonen für organisatorische Fragen vor Ort verloren. «Das wird nicht allen gefallen.» Doch Zemp beruhigt: Die Pfarrhäuser seien weiterhin bewohnt, die Seelsorger sollten weiterhin als Ansprechpersonen zugegen sein. Er glaubt denn auch nicht, dass das Projekt auf der Kippe stehen könnte. Man dürfe aber auch nicht blauäugig sein: «Wir müssen das Vorhaben jetzt ausführlich kommunizieren.»

Morgen Donnerstag laden der Kirchgemeinderat und die Baukommission zu einer Informationsveranstaltung ins Kirchgemeindehaus in Herzogenbuchsee ein (Beginn: 19.30 Uhr). Schliesslich gehe es um einen hohen Kredit, der gesprochen werden müsse. «Um Steuergelder», betont Zemp. (Langenthaler Tagblatt)