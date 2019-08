Allen den Meister gezeigt

203 Schützen aus 36 Vereinen nahmen am diesjährigen Silberhelm-Schiessen in Oberönz teil. Der Anlass sah in diesem Jahr den wohl jüngsten Tagessieger der Geschichte, ging doch der Sieg im Feld A (Standard-Gewehr/Freie Waffe) an den erst 19-jährigen Junior Tim Kaufmann aus Aeschi. Sieger im Feld D/E (Karabiner/Sturmgewehr) wurde Willy Plüss aus Walterswil.