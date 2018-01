Agentur soll Poststelle ersetzen

Dass die Tage der Poststelle im Bahnhof von Lotzwil gezählt sein könnten, war bekannt, seit die Schweizerische Post im vergangenen Mai informierte, wie sie ihr Geschäftsstellennetz in den nächsten drei Jahren überprüfen will.

Lotzwil gehörte zu den 76 Namen aus dem Kanton Bern, die damals auf der Liste auftauchten.Am Mittwoch informierten die Verantwortlichen nun in der Turnhalle Dorf über ihre Pläne. Die Post schliesst ihren Schalter am Bahnhof und bietet neu eine Agentur im Volg an der Langenthalstrasse an. Der Wechsel geschieht bereits auf den 28. Mai.

Wie die Post mitteilt, bedauerte der Gemeinderat von Lotzwil zwar die Veränderung im Postangebot. Gleichzeitig stelle er aber auch fest, dass mit der Lösung im Volg eine gute Alternative gefunden werden konnte.

Volg baut um

Zufrieden zeigt sich gemäss Mitteilung auch Volg. Der Detailhändler verspricht, die Verkaufsräumlichkeiten im Frühjahr so umzubauen, dass die Postkunden ab Ende Mai optimal bedient werden können.

Die Post weist darauf hin, dass sie mit dem neuen Partner at­traktive Öffnungszeiten an zen­traler Lage anbieten kann. Sie hebt hervor, dass sie bereits an über 900 Standorten in der ganzen Schweiz mit Partnern zusammenarbeite und die Bevölkerung sich in regelmässigen Befragungen zufrieden mit dem Angebot äussere. (pd)