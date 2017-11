Abschreiber liegen drin

Gemeindepräsident Fritz Scheidegger (SVP) begrüsste die 44 anwesenden Stimmberechtigten (von insgesamt 1594) mit einem Dank für ihre Geduld: Denn zurzeit wird in Wangen and der Aare viel gebaut. Und das spiegelt sich auch im Budget wieder: Es sieht im steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt ein Aufwandüberschuss von rund 256'000 Franken vor. Dies hauptsächlich aufgrund der Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen, da die Arbeiten im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Zudem soll 2018 auch die Kleinfeldstrasse einer grundlegenden Sanierung unterzogen werden. Diese Kosten schlagen mit 900'000 Franken zu Buche. Am 4. März 2018 können die Stimmberechtigten über dieses Geschäft befinden. Dem Budget stimmte die Versammlung zumindest mit grossem Mehr zu.

Ebenfalls bewilligt wurde die Anpassung des Reglements über die Bewirtschaftung der Parkplätze. Dieses sieht mehr kostenpflichtige Parkplätze auf dem Gemeindegebiet vor wie beispielsweise bei der Schulanlage. Weiter bietet die Anpassung der Exekutive die Möglichkeit, wo nötig Fahrzeuge abschleppen zu lassen.

«Urchig u gmüetlich»

Zum Abschluss orientierte OK-Vizepräsident Urs Andres über das Bernisch-Kantonale Jodlerfest, das vom 15. bis 17. Juni 2018 unter dem Motto «urchig u gmüet­lich am Aarelouf» im Städtli steigen wird. Seit einem Jahr ist das Gremium bereits an der Arbeit. Am Festwochenende werden rund 3000 aktive Jodler und über 30'000 Besucher in Wangen erwartet. Auch Alphornbläser und Fahnenschwinger werden zum Zug kommen. Man sei zwar auf Kurs. Doch zahlreiche Helfer würden noch gesucht, wie der Vizepräsident informierte. Mehr Infos unter www.jodlerfest2018.ch. (bey)