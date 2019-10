Ab in den Süden

Im Herbst beginnen zahlreiche Vogelarten wieder in die eine Himmelsrichtung zu ziehen: nach Süden. In der Schweiz laden Birdlife Schweiz und zugehörige Sektionen zu Anlässen ein, an denen das Naturspektakel so nah wie möglich mitverfolgt werden kann. Auch in Niederbipp und Schwarzhäusern warten an Infoständen der Vogelschutzvereine Niederbipp, Langenthal, Aarwangen und Bleienbach Ferngläser, Fernrohre und Experten auf interessierte Beobachter.