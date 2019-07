66-Jährige stirbt nach Sturz von Pferd

Zwei Tage nach einem Reitunfall in Graben ist eine 66-jährige Frau am Freitag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Solothurnerin war am Mittwoch in einem Waldstück vom Pferd gestürzt.

Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, wie die Berner Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau mitteilten. Weshalb die Reiterin verunfallte, ist noch unklar. Die Frau war gemeinsam mit einem Jugendlichen auf Pferden unterwegs.