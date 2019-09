36 Leute wollen für den Oberaargau in den Nationalrat

Die diesjährigen Nationalratswahlen könnten für den Oberaargau ungünstig ausfallen. Aufgrund der kantonalen Bevölkerungsentwicklung erhält Bern in der nächsten Legislatur einen Sitz weniger: Nun buhlen 651 Kandidaten um einen der neu 24 Sitze in der grossen Kammer. Die besten Chancen in der Region kann sich dabei der momentan einzige Oberaargauer Nationalrat ausmalen: Adrian Wüthrich (SP). Er erbte seinen Sitz im Mai 2018 vom verstorbenen ehemaligen Berner Stapi Alexander Tschäppät.