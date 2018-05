19-jähriger Motorradfahrer bei Kollision verletzt

An der Hauptstrasse 296 kam es zur Auffahrkollision der beiden Fahrzeuge. Quelle: Google Street View

Am Freitagabend kurz vor sechs Uhr sind in Rohrbach ein Motorrad und ein Kleinbus kollidiert. Der Bus war auf der Hauptstrasse in Richtung Huttwil unterwegs, das Motorrad fuhr hinter ihm. Auf Höhe der Hausnummer 296 kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auffahrkollision der beiden Fahrzeuge.

Der 19-jährige Motorradfahrer kam beim Unfall zu Fall und blieb verletzt auf der Strasse liegen. Er wurde nach der Betreuung durch Ersthelfer zunächst durch eines von zwei umgehend ausgerückten Ambulanzteams medizinisch versorgt und musste anschliessend von der Rega ins Spital transportiert werden. Die Insassen des Kleinbusses wurden gemäss aktuellen Kenntnissen nicht verletzt.

Die Hauptstrasse musste für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten während rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch Angehörige der Feuerwehr Region Huttwil eingerichtet. (ss/pd)