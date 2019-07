Zum ersten Mal haben alle Berner Gemeinden ein finanzielles Polster

Es ist eine Erfolgsnachricht, welche der Kanton vermelden kann: Zum ersten Mal seit Beginn der Datenerhebung vor 25 Jahren wies Ende 2017 keine einzige der noch 351 Gemeinden im Kanton Bern einen Bilanzfehlbetrag auf. Jede Kommune verfügte also über ein finanzielles Polster in Form von Eigenkapital. «Das Jahr 2017 war für die Gemeinden ein gutes Jahr», titelt die Gemeindedirektion denn auch in ihrer Medienmitteilung. Der Kanton erhebt die statistischen Daten zur Finanzlage der Gemeinden jedes Jahr. Da das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) diese noch analysiert und kommentiert, erscheinen die Berichte jeweils um ein Jahr versetzt.