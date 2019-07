Wyss’ Forschungszentrum an der Uni Bern ist auf dem Weg

Universität und Kanton werden sich am Wyss Centre Bern (WCB) über zehn Jahre hinweg mit je 50 Millionen Franken beteiligen, das sichern sie in ihrer Eingabe zu. Im Frühling hatte das Kantonsparlament den entsprechenden Kredit bewilligt. Diese Co-Finanzierung war Voraussetzung für Wyss’ Bereitschaft, Mittel im grossen Stil einzuschiessen. In einem nächsten Schritt werden nun die Verträge ausgehandelt.

Der Regierungsrat wird sich mit dem Inhalt der Stellungnahme der Wyss Foundation nach den Sommerferien befassen.

Das WCB soll nach zwei Jahren voll einsatzfähig sein. 30 Millionen Franken fliessen in ein Programm mit regionalen Projekten in den Themenbereichen Klimawandel, Biodiversität und Landnutzung. So ist etwa vorgesehen, die Jungfrauregion zur ersten CO2-neutralen Tourismusregion oder Rangerstationen für Nachhaltigkeit in den Naturpärken Diemtigtal, Gantrisch und Chasseral einzurichten. (cd)