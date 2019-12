«Wir müssen uns der Kritik an ‹Mille feuilles› jetzt stellen»

Frau Häsler, haben Sie unerfreuliche Erinnerungen an Ihr erstes Französischlehrbuch?

Christine Häsler: Ich kann mich gar nicht mehr an seinen Namen erinnern.

Könnte es sein, dass das Lehrmittel in Ihrer Volksschulzeit «Ici Fondeval» hiess?

Klar, natürlich! Meine Haltung zum Französischen ist neutral. Die Sprache lernte ich nicht ungerne, ich habe aber keine bleibende positive Erinnerung an den Französischunterricht. Später, in der neunten Klasse, habe ich mir selber einen Sommerkurs organisiert und bei Neuenburg vier Wochen lang intensiv Französisch gelernt. Das hat mir damals gut gefallen, mit anderen jungen Frauen Sommerferien zu machen und dabei Französisch zu sprechen. Ich erlebte wirklich dieses oft genannte Sprachbad, von dem heute in Zusammenhang mit dem Lehrmittel «Mille feuilles» die Rede ist.