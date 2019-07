Werden Abklärungen für Menschen mit Behinderung jetzt einfacher?

1. Wie kann es sein, dass ein anderes Berechnungssystem die geschätzten Mehrkosten von bis zu 100 Millionen Franken auf ein Fünftel eindämmt? Was wird da wo gespart?

Nicht einsparen, sondern besser verteilen: Das ist das Credo des Kantons bei der finanziellen Unterstützung von Menschen mit einem behinderungsbedingten Betreuungsbedarf. 8100 Frauen, Männer und vereinzelte Kinder mit Einschränkungen sind es, die kantonsweit berechtigt wären, bezahlte Leistungen zu beziehen. Diese Schätzung orientiert sich laut Kanton an jenen Menschen, die Hilflosenentschädigung und IV-Beiträge erhalten. Es sind jedoch rund 24'000 IV-Rentner kantonsweit, gut 7000 von ihnen sind in einem Wohnheim, einer Tagesstätte oder geschützten Werkstätte.