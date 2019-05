Weniger Wirrwar bei Aufsicht über Heime und Pflegefamilien

Die eine Institution hat Qualitätsstandards, die andere nicht. Mal gelten Tages-, mal Monatsansätze in unterschiedlicher Höhe. In subventionierten Heimen zahlen Eltern eine Pauschale von 30 Franken im Tag oder 900 Franken im Monat, anderswo blättern sie je nach Einkommen mehrere Tausend Franken im Monat hin.

Regierungsrätin Evi Allemann (SP), Vorsteherin der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK), sprach am Montag vor den Medien von einem «mehr oder weniger gesteuerten Wirrwar». Denn die Leistungen für Kinder mit Förder- und Schutzbedarf seien derzeit nicht weniger als vier Direktionen der Kantonsverwaltung und dort fünf verschiedenen Ämtern unterstellt.

Aufsicht aus einer Hand

Das soll sich nun ändern. Allemann schickte am Montag ein Gesetz in die Vernehmlassung, das Aufsicht und Steuerung bei der Förderung schutzbedürftiger Kinder künftig «aus einer Hand» gewährleisten soll – nämlich aus der Hand ihrer JGK. Die Vernehmlassung dauert bis Ende August. 2020 und 2021 soll das Gesetz in zwei Lesungen im Grossen Rat behandelt, Anfang 2022 im Kraft gesetzt werden. Die Justizdirektorin sprach von einem «umfangreichen Gesetz» mit einer langen Vorbereitungszeit. 2014 wurde eine Neuorganisation angeschoben, die nun in ein Gesetz gegossen wird.

Zuständige Behörde ist künftig das kantonale Jugendamt. Dessen Vorsteherin Andrea Weik berichtete am Montag, dass man sich zuerst mit einer Datenerhebung einen Überblick verschaffen musste über all die Heime, Förderangebote und Kostenansätze. Insbesondere bei der ambulanten Betreuung im Elternhaus hätten gar keine solchen Daten existiert.

Vorrang für Pflegefamilien

Bei der Datenerhebung wurde auch eruiert, dass ein Viertel der fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen heute in Pflegefamilien, drei Viertel in stationären Heimen untergebracht sind. Der Anteil in Pflegefamilien sei in den letzten fünf Jahren gestiegen, erklärte Andrea Weik. In Deutschland liege er aber schon bei 50 Prozent, in Holland gar bei 60 Prozent. «Nichts ist für ein fremdplatziertes Kind besser, als in einer Pflegefamilie mit möglichst normalen Verhältnissen aufzuwachsen», betonte die Jugendamtsleiterin. Sie verwies aber darauf, dass sich auch die schlimmen Erlebnisse von Verdingkindern in Pflegefamilien abgespielt hätten. «Die Pflegefamilie ist das schwächste Glied in der Kette der Betreuungsformen und muss möglichst gut begleitet und betreut werden», sagte Weik. Auch das soll das neue Gesetz gewährleisten.

Das neue Gesetz soll laut Regierungsrätin Evi Allemann Angebote und Kosten der Förderungen einheitlich und transparent steuern, sodass für alle Leistungserbringer Rechtsgleichheit herrsche. Überdies werden Leistungsvereinbarungen getroffen. Und es gelten einheitliche Tageskostenpauschalen, damit Heime nicht mit Steuergeldern Gewinne erzielen können und Eltern ausgeglichener sowie nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bezahlen.