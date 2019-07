Vor zehn Jahren hat es sich in Berner Beizen ausgequalmt

In Ruedi Löffels Büro im Westen von Bern ist alles noch da: Zeitungsartikel von damals, Aushänge und natürlich das Schild. Es ist ein Nichtrauchersymbol auf weissem Grund, A3-Format, auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber für Löffel hat es einen symbolischen Wert.

«Dieses Schild hing an einem Nebenzimmer des Grossratsaals. Nach der gewonnenen Abstimmung habe ich es einfach mitgenommen», sagt der langjährige EVP-Grossrat aus Münchenbuchsee und lacht. «Das brauchte ja niemand mehr.»

Früher hing dieses Rauchverbotsschild im Berner Rathaus. Nach der gewonnenen Abstimmung hat es Ruedi Löffel entführt. Foto: Adrian Moser

Damals, das war 2006, als Ruedi Löffel zum zweiten Mal ins Kantonsparlament einzog. Während seiner ersten Amtszeit war es noch völlig normal, dass in den meisten Räumen des Rathauses geraucht wurde.

«Jedes Mal wenn die Tür zur Wandelhalle aufging, qualmte es hinein», sagt Löffel und erschaudert. Seine beiden Vorstösse sollten die Wende einleiten. «Heute ist Nichtrauchen die Norm. Das war stets meine Haupttriebfeder.»

Es brauchte zwei Anläufe

«Saubere Luft in öffentlich zugänglichen Innenräumen» und «Saubere Luft im Gastgewerbe» hiessen Löffels Motionen. Während das Rauchverbot in öffentlichen Räumen – wie etwa dem Berner Rathaus – ohne grosses Federlesen angenommen wurde, war dies bei den Bars und Restaurants anders.

Die Forderung weckte Widerstand; Verbände wie Gastro Suisse oder Gastro Bern malten Niedergangsszenarien für ihre Branche an die Wand, sollte das Verbot kommen.

In der Wintersession 2006, der letzten Session vor den Neuwahlen, stimmte das Parlament über die Vorlage ab. Es war hauchdünn, am Schluss gab der Stichentscheid des damaligen Grossratspräsidenten Thomas Koch (SP, Laupen) den Ausschlag – und dies zuungunsten von Löffel. «Das war damals eine Riesenenttäuschung», sagt er.

Aber nicht das letzte Mal in dieser Angelegenheit sollte Ruedi Löffel der Zeitgeist zugutekommen.

Der Kanton Tessin stimmte wenige Wochen nach der Grossratsdebatte über eine ähnliche Vorlage ab, und 79,1 Prozent der Bevölkerung sagten Ja. «Da rief mich der mittlerweile leider verstorbene SVP-Grossrat Hans Michel an und sagte: ‹Ruedi, wir müssen diese Vorlage noch einmal bringen.›»

Zu viert, zwei SVPler und zwei EVPler, reichten sie die Motion für ein Rauchverbot in Gaststätten – oder «Passivrauchschutz», wie Löffel nicht müde wird zu betonen – nochmals ein. Und beim zweiten Anlauf klappte es: Das Parlament stimmte der Vorlage mit deutlicher Mehrheit zu.

Für Löffel war es der «grösste Erfolg meiner politischen Karriere», wie er heute sagt. «Es freute mich vor allem für all die Angestellten im Gastgewerbe, die dem Rauch ausgesetzt waren.»

Hausverbote und Polo Hofer

Der grosse Erfolg war für Löffel aber zugleich auch der Anfang einer turbulenten und oft schwierigen Zeit. Der «Vater des Passivrauchschutzes»: Das war Löffel fortan für die Befürworter des neuen Gesetzes. «Manche dankten mir sogar dafür, dass man in den Zügen nicht mehr rauchen darf, obwohl ich damit natürlich überhaupt nichts zu tun hatte. Das entschieden die SBB», sagt er lachend.

Für die Gegner des Rauchverbots war Löffel hingegen der «Anti-Rauch-Papst» oder wahlweise gar der «Anti-Rauch-Taliban». Restaurants wie der Anker in Bern erteilten ihm Hausverbot. Die Familie Löffel musste sich gar ein neues Telefon anschaffen, eines mit Rufnummernanzeige. «Es gab anonyme Anrufer, die mich beschimpften.»

Kurz nach der Einführung des Rauchverbots im Juli 2009 brach die Finanz- und Wirtschaftskrise aus. Die Umsätze im Gastgewerbe sanken drastisch. Gastro Bern begründete den Einbruch mit dem Rauchverbot und schlug Alarm: 1400 Stellen seien in Gefahr, sollte das Gesetz bestehen bleiben.

Auch Einzelpersonen sorgten für Wirbel, etwa Polo Hofer, der sich im Café Lorenzini demonstrativ eine Zigarette anzündete und die Bevölkerung zum «zivilen Ungehorsam» aufforderte. Zeitgleich formierte sich die IG Freie Wirte, die eine schweizweite Volksinitiative für ein «liberales Rauchergesetz» lancierte. Das Rauchverbot in Bars und Restaurants sollte gekippt werden.

Aber es kam ganz anders.

Forderungen gehen weiter

Heute, zehn Jahre später, hat sich das Rauchverbot in Restaurants und Bars etabliert. Es ist fast nicht mehr vorstellbar, dass früher am Nebentisch geraucht werden konnte, während man dinierte. Oder dass man nach dem Ausgang vor der Haustür einen Striptease hinlegen musste, weil die Kleider rauchdurchsetzt waren. «Das kippte wirklich so schnell», sagt Löffel und schnippt mit den Fingern.

Auch die Gastroverbände haben sich mittlerweile mit dem Verbot abgefunden (siehe Kasten). Heute geht die Diskussion sogar viel weiter. An SBB-Bahnhöfen ist seit Juni auch das Rauchen an der frischen Luft reguliert – es gibt separate Raucherzonen.

Im Tessin, dem Vorreiterkanton in Sachen Passivrauchschutz, steht zur Debatte, ob man auch im Aussenbereich von Gaststätten Raucher und Nichtraucher trennen muss.

Ruedi Löffel freut sich über diese Entwicklung, mahnt aber auch zur Vorsicht. «In den letzten fünfzehn Jahren haben wir im Passivrauchschutz wahnsinnig viel erreicht. Es besteht die Gefahr zu überdrehen», sagt er. Wer zu siegtrunken agiere, könne plötzlich eine Gegenbewegung auslösen, so Löffel.

Als Sarah Gabi Schönenberger (SP, Schwarzenburg) vor einigen Wochen eine Motion für rauchfreie Spielplätze und Schulareale einreichte, beteiligte sich der EVP-Grossrat aber trotzdem als Mitmotionär. «Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch an Orten, wo sich viele Kinder aufhalten, das Rauchen reguliert werden sollte», sagt er.

Löffel hofft, dass der Zeitgeist ein weiteres Mal für ihn spielt.

