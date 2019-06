Uni Engehalde soll umgestaltet werden

Der Kanton Bern will die Gebäude der Universität an der Berner Engehalde den neuen Anforderungen des Hochschulbetriebs anpassen. Für die Projektierung der Bauarbeiten hat die Kantonsregierung einen Kredit von 800'000 Franken genehmigt.

Wie die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilte, ist geplant, die Unterrichtsräume in einem Gebäude zu zentralisieren. In den frei werdenden Räumlichkeiten sollen Lernarbeitsplätze, Aufenthaltsbereiche und Begegnungszonen geschaffen werden. Auch der Aussenraum soll aufgewertet werden.