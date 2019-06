Trotz Gewinn will Regierung weiter sparen

Verärgert zeigen sich die linken Parteien. Sie haben sich im Herbst 2017 gegen Sparmassnahmen im Entlastungspaket 2018 gewehrt. Insgesamt beschloss der bürgerlich dominierte Grosse Rat damals bis 2021 Kürzungen von 163 Millionen Franken. Davon waren 71 Millionen für 2018 vorgesehen. Die Regierung setzte diese mit 69 Millionen Franken zum grössten Teil um.

Linke kritisieren Spardruck

«Das Ergebnis zeigt, dass das bürgerliche Abbaupaket unbegründet und reine Angstmacherei war», schreibt die SP in einer Medienmitteilung. Auch die Grünen kritisieren die «wiederholte unseriöse Sparbudgetierung der Regierung». Der Verdacht der Linken: Der Spardruck solle hoch gehalten werden.

«Ein finanzpolitisches Nachlassen kommt für den Regierungsrat nicht infrage.»Beatrice Simon (BDP), Finanzdirektorin Kanton Bern

Das positive Rechnungsergebnis sei Ausdruck der positiven konjunkturellen Entwicklung, sagte Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) am Dienstag vor den Medien. So fielen die Steuererträge um 164 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Hinzu kommen die doppelte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (+81 Millionen Franken) und ein höherer Finanzertrag aus Landverkäufen (+81 Millionen Franken), unter anderem aus dem Verkauf des Viererfeldes an die Stadt Bern.

Grosse Herausforderungen

Simon sieht aber keinen Grund, vom Sparen abzukommen. «Ein finanzpolitisches Nachlassen kommt für den Regierungsrat nicht infrage», betonte sie. Das gelte auch für die weiteren Massnahmen, die im beschlossenen Entlastungspaket vorgesehen seien.

Das Ergebnis zeige, dass das konsequente Vorgehen der Regierung richtig sei. Denn die künftigen finanzpolitischen Herausforderungen seien gross.

Einige dieser Herausforderungen sind: die tieferen Ausgleichszahlungen aus dem Bundesfinanzausgleich; der dringende Handlungsbedarf bei den Steuern; das nach wie vor hohe Aufwandwachstum in der Gesundheitsversorgung, bei der Sozialhilfe und im Alters- und Behindertenbereich; die Forderungen nach einem Ausbau der Leistungen etwa mit mehr Personal bei der Kantonspolizei, mit höheren Löhnen für Primarlehrkräfte oder mit höheren Prämienverbilligungen.

150 Millionen für den Fonds

Ein Problem ist auch der massiv steigende Investitionsbedarf ab 2022. Wegen diverser geplanter grosser Bauprojekte etwa für den Medizinalstandort Bern oder für die Berner Fachhochschule entsteht eine Finanzierungslücke von 500 bis 700 Millionen Franken. Mit den Investitionen will die Regierung den Kanton wirtschaftlich stärken. In ihren Richtlinien hat sie eine entsprechende Vorwärtsstrategie gewählt – die aber eben viel Geld kostet.