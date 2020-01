Transitplatz Wileroltigen: Gegner haben Oberhand

Der geplante Autobahnrastplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen hat beim Berner Stimmvolk einen schweren Stand. In der neuesten Tamedia-Umfrage äusserten 55 Prozent der Befragten die Absicht, am 9. Februar den 3,33-Millionen-Kredit abzulehnen. Bei 45 Prozent der Teilnehmer scheint die Meinung bereits definitiv gemacht zu sein – 10 Prozent sagen, dass sie «eher Nein» stimmen würden.