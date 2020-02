SVP-Grossrätin Geissbühler gelangt ans Obergericht

Das Regionalgericht sprach sie Ende Januar der Verleumdung schuldig. Dies, weil Geissbühler in einem Brief an die Thurgauer Justiz eine Frau als «mehrfache Betrügerin» bezeichnet hatte. Die Frau, die im Kanton Bern als Heilerin tätig war, wurde zwar in der Vergangenheit mehrmals verurteilt - wegen Urkundenfälschung, versuchter Erpressung sowie Verletzung des Schriftgeheimnisses.