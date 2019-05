Stiftungen planen Fusion

Es dürfte eine grosse Hochzeit der Alters- und Pflegeinstitutionen werden: Die Stiftungen Kiesenmatte aus Konolfingen und Lebensart aus Bärau planen die Fusion. Dies geht aus einer Mitteilung hervor, die der Stiftungsrat Kiesenmatte veröffentlichte.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist ein Managementvertrag: Die per Ende Juli zurücktretende Heimleiterin Sari Wettstein wird in Konolfingen durch Mitarbeitende der Stiftung Lebensart ersetzt.