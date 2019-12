Städte müssen sich auch fortan dem Kanton beugen

Genau genommen ist die Motion, mit der Grossrat David Stampfli (SP, Bern) am Montag eine Gemeindehoheit bei Bewilligungen im Gastgewerbe forderte, alter Wein in neuen Schläuchen. Schon 2013 gab es einen Vorstoss desselben Inhalts. Er wurde aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulats überwiesen. Faktisch blieb es beim Status quo: Abschliessende Instanz bei Gastrogenehmigungen sind die Regierungsstatthalter im Auftrag des Kantons. Hinter dem Kompetenzgerangel stehen auch Kontroversen um Überzeitbewilligungen und nächtlichen Ausgehlärm. Auf diesem Feld fühlen sich die vitalen grösseren Städte bisweilen vom dörflich tickenden Kanton bevormundet.